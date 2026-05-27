天皇皇后両陛下は国賓として来日しているフィリピンの大統領夫妻の歓迎行事に出席されました。27日午前9時半ごろ、両陛下は皇居・宮殿に到着したフィリピンのマルコス大統領夫妻と笑顔で握手を交わされました。歓迎行事は、秋篠宮ご夫妻や高市総理大臣、閣僚らの出席のもと、宮殿前で行われました。両国の国歌の演奏に続き、大統領は儀杖隊の栄誉礼を受け、両陛下は大統領夫人と共に見守られました。両陛下は大統領夫妻と面識があ