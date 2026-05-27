俳優の中谷美紀が、オーストリアにある広大な自宅の庭を公開し、反響を呼んでいる。【映像】中谷美紀の広大な自宅庭や夫・娘との2ショットこれまでもInstagramでプライベートについて発信してきた中谷。夫でドイツ出身のビオラ奏者ティロ・フェヒナーとの夫婦ショットや、4歳の時に出会った継娘・Jさんとの親子ショットなども公開してきた。オーストリアにある自宅の庭の様子もたびたび投稿しており、2025年1