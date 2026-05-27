俳優の和田正人（46）が27日、Xを更新。未成年者の学校教育をめぐり「AIリテラシー教育」の導入を求めた。2児の父である和田は「子供を持つ親として思うんだけど…」と切り出し、「未成年の学校教育の中に、AIリテラシー教育を取り入れて貰えんだろうか」と言及。「正しい使い方、大人もよくわかってない。私もわかってない」とし、「早くからしっかりとAI活用法を教育していけば、人間らしさも効率化も活かされて、子供たちの未来