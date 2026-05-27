もしも年金暮らしの親に「お金が足りない」と泣きつかれたら……。「助けてあげたい」という気持ちになる人も少なくないのではないでしょうか。しかし、自身の老後資金やわが子の教育費など、親ばかりに援助を続けるわけにもいかず悩ましいところです。70代両親と46歳娘の事例をもとに、「親への金銭援助」で気をつけておきたいポイントと、老後陥りがちな思わぬ破産リスクをみていきます。貯金3,000万円でも足りない？…母の“SOS