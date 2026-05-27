7歳の少女にとっての"理想の母親像"がSNS上で大きな注目を集めている。「義母が教えてくれた、近所のスーパーに掲示されてるおかあさん（私）が想像以上で一旦整理させてほしい」と一枚の絵を紹介したのは神戸市在住、エステサロン勤務のEMIさん。【写真】ヘソ出しルックで、ウインクするママ胸に布を巻いただけのような露出度の高い服を着て、ウインクしながら舌を出す女性のイラスト。そして「ママはギャルです。もちろん私もギ