実用性を重視する層から懸念の声も2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された「カローラコンセプト」は、大きな注目を集めました。トヨタの国民的クルマであるカローラが、2026年10月に迎える誕生60周年を前に、その未来像を示唆したからです。このコンセプトモデルを基に、次期カローラがどのような進化を遂げるのかを紐解いていきます。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34