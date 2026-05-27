ホームストレートが駐車場に！ コペンゆえのダイハツ公式イベント2026年5月16日、富士スピードウェイにおいて［Keep it OPENイベント#01］OPEN DRIVE DAY in 富士スピードウェイ（以下、オープンドライブデイ）が開催されました。2002年に初代が誕生したダイハツの軽オープンモデル「コペン」は、2014年に2代目へと進化するなど長年親しまれてきましたが、残念ながら2026年8月をもって生産を終了することがアナウンスされてい