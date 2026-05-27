小学校や中学校で行われる「PTAの役員決め」。1年間何かの役員になって活動するのが面倒だと感じると、他の人に任せたいと思うものかもしれません。特に仕事をしていると、会議や行事には参加しづらいものでしょうが……。ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『入学式の後に役員決めがあったけれど、「仕事をしていない人がやればいいのに」と大きな声で言ってる人がいた。50代くらいのお母さん。父親のほうは、そうい