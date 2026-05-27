SUPER BEAVERが6月24日にリリースするニューアルバム『人生』に、新曲「希望」「夏と跡形」が収録されることが発表され、全収録曲のタイトルが明らかになった。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、ONE OK ROCK、SUPER BEAVER、back number……音楽が引き出す“ビール”の感動） アルバムには、「クライマックス」（フジテレビ系2026サッカーテーマソング）や、「アプローズ」（アサヒ飲料「三