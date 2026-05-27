瀬戸内地方は、前線や低気圧の影響で雨が降っています。昼過ぎ以降も断続的に雨が降るでしょう。海沿いでは風が強まるため、強風や高波に注意してください。日中の最高気温は岡山で24度、津山で22度、高松で27度の予想です。26日よりも3度以上気温が低くなります。湿度が高く、ジメジメとするでしょう。 28日は低気圧や湿った空気の影響で雲が広がり、雨雲のかかるところがある見込みです。朝の最低気温は岡山で21度、津山で20度