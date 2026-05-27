久しぶりに懐かしい顔を見かけたとき、私たちはつい「あ、久しぶり！」と笑顔で歩み寄りたくなるものです。ところがそれが嬉しい再会にならないこともあるようで……『昔のママ友から無視されています』子どもの幼稚園時代、グループで遊んだり雑談したりしたママ友がいました。小学校に進学してからは疎遠になっていましたが、高学年になり久々に子ども同士が同じクラスになったのだそう。そこで投稿者さんが再会の挨拶をしようと