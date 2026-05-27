球界OB江本孟紀氏が好き放題に球界を叩き斬る月イチ連載「エモやんの月刊野球放談」。そんな江本氏も舌を巻くのが現在の阪神の強さ。今回、珍しく“ある選手”を絶賛。そして、昨年はパが圧倒した交流戦をどう占う……？（前後編の後編） 【画像】謝罪会見で涙を流す阿部慎之助監督 阪神首位の立役者をエモやんはこう見た ――セ・リーグはやはり阪神が強いですね！ とくに髙橋遥人投手が3試合連続完封勝