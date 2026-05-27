「果物は体にいい」「ナッツは健康食だから安心」――そんなイメージを持っている人は多いだろう。しかし、 “ヘルシー”と思われている食品の食べすぎが、血糖値や健康状態に影響を及ぼすケースも少なくないという。果物に含まれる糖の正体や、ナッツ・チーズとの付き合い方について、元オックスフォード大の医学研究者が解説する。 【画像】『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるため