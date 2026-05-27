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■台風6号(チャンミー) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月27日10時30分発表気象庁 27日9時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯8度30分 (8.5度)東経136度35分 (136.6度)進行方向、速さ 西北西 25 km/h (14 kt)中心気圧 1000 hPa中心付近の最