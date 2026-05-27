今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【注意】坂道の途中で猫が寝てる → 可愛すぎて通れない件』という感動猫動画さんの動画です。長い下り坂の途中、寝ている猫ちゃんがいました。「ニャ〜ン」と声を掛けられ、思わず足を止めて猫を撫ではじめる投稿者さん。撫でられて気持ち良さそうな猫ちゃんはクルリと向きを変えます。反対側も撫でてね、ということのようです。投稿者さんが撫でる手を離して見守ってい