北海道旭川市で女子高校生を橋から転落させ、殺害したなどの罪に問われている２３歳の女の裁判で、すでに有罪判決が確定している小西受刑者が証人として出廷しました。旭川地裁前から中継です。裁判は５月２７日午前１０時半から予定通り始まりました。２７日の裁判では、すでに懲役２３年の判決が確定している小西優花受刑者が、長袖のシャツに紺色のズボン姿で法廷に現れました。殺人などの罪に問われているのは内田梨瑚被告２３