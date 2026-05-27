＜全米オープン最終予選（日本会場）一日競技◇25日◇日野ゴルフ倶楽部 キングコース（滋賀県）◇6989ヤード・パー70＞6月18日に開幕する「全米オープン」（シネコック・ヒルズGC/米ニューヨーク州）の出場権をかけた最終予選で、大岩龍一、大西魁斗、佐藤大平の3人が出場を決めた。全員がメジャー初出場となる。【写真】シネコック・ヒルズのおみやげ事情なぜか売れ残っていた“意外な商品”とはそのなかで1日36ホールの長丁