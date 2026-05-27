来季から大きくスケジュールが変更されるPGAツアー（米男子ツアー）の前半日程が、26日公表された。〈写真〉松山英樹のアイアンショットの秘密を徹底解剖すでに発表されていた通り、開幕恒例だったハワイでの2試合はなくなり、来年のシーズン初戦になるのは「ザ・アメリカンエキスプレス」。1月21日?24日にカリフォルニア州のラ・キンタで開催される。ここから“西海岸シリーズ”となり第2戦は1月28?31日に、大会スポンサーは未定