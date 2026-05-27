お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢（50）が27日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。新幹線のシート倒しを巡り、「女性が正しくて僕が悪いのでしょうか」と問い掛けた。「以前、新幹線で、後ろのおばさんに、シート倒していいですか？と聞いて『ダメ』と言われた話をしましたが。今日はニュータイプが」と切り出し、「新幹線で後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いい