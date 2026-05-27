新潟県佐渡市の元ホテル経営業者・山口（旧商号：やまきホテル）が、新潟地裁佐渡支部より破産手続き開始決定を受けたことが分かりました。 民間の信用調査会社・帝国データバンクによりますと、同社は1946年に創業、1956年2月に法人化された事業者で、佐渡市両津地区で客室数92室、収容人員430名のホテル「両津やまきホテル」を運営し、1996年3月期には年収入高が約10億円に達していました。 しかしその後、佐渡島内の観