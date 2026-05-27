■MLBホワイトソックスーツインズ（日本時間27日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地のツインズ戦で“2番・一塁”でスタメン出場、8回の第4打席に2試合連続となる19号ホームラン。リーグトップを独走、この日、2本のホームランで18号に追いついたY.アルバレス（アストロズ）に1本差をつけた。前日26日は村上がリーグトップの18号、メジャー昇格初スタメンの西田陸浮（25）もメジャー初安打を放ち、