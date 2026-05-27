◇ナ・リーグカブス1―12パイレーツ（2026年5月26日ピッツバーグ）カブス・鈴木誠也外野手（31）が26日（日本時間27日）、敵地でのパイレーツ戦に「6番・右翼」で先発出場。3打数無安打に終わり、1―12で敗れたチームは4年ぶりの10連敗を喫した。初回にいきなり5点を失うなど、序盤から苦しい展開を余儀なくされた。9回にはハーフスイングの判定をめぐり、抗議したクレイグ・カウンセル監督が退場処分を受けるなど、後味