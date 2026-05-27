政府はきょう、日本成長戦略会議の労働市場改革分科会を開き、取りまとめ案を示して大筋で了承されました。高市総理が見直しの検討を指示した裁量労働制については、「夏以降、議論を行う必要がある」としています。人手不足などで労働力が低下する中、政府は今年3月から労働時間規制や生産性の向上などを議論する労働市場改革分科会を開いていて、きょう取りまとめ案が大筋で了承されました。取りまとめ案によりますと、高市政権