オンラインで開いた食品関連の業界団体などとの情報交換会であいさつする鈴木農相（中央）＝27日午前、農水省中東情勢の悪化によるナフサ不足で食品包装容器の変更が相次ぐ中、農林水産省は27日、食品関連の業界団体などとの情報交換会を開いた。鈴木憲和農相は「政府一体となって、一つ一つ丁寧に問題解決に向けて対応していきたい」と述べ、調達の懸念があれば早期に相談するよう呼びかけた。政府は「年を越えて供給継続が可