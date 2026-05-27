日本成長戦略会議の労働市場改革分科会であいさつする上野厚労相（中央）＝27日午前、厚労省政府は27日、経済政策を検討する日本成長戦略会議の労働市場改革分科会を東京都内で開いた。労働基準監督署による時間外労働（残業）の指導運用の見直しや、リスキリング（学び直し）強化を盛り込んだ取りまとめ案を提示、大筋で了承された。夏に策定する日本成長戦略に反映される方針。高市早苗首相が2月の施政方針演説で見直しに言