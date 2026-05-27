27日(水)午前9時、カロリン諸島で新たに台風6号が発生しました。台風は、今後発達しながら北上し、週明けには強い勢力で沖縄に近づくおそれがあり、今後の進路に注意が必要です。■カロリン諸島で新たに台風6号発生気象庁は、27日(水)午前9時、カロリン諸島で新たに「台風6号」が発生したと発表しました。--存在位置:カロリン諸島進行方向:西北西 25km/h中心気圧:1000hPa最大風速:18m/s (瞬間25m/s)--◇台風は今後、発達しながらフ