【PS Plus：2026年6月のフリープレイ（海外向け）】 配信期間：6月2日～7月6日 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」において、2026年6月の海外向けフリープレイゲームタイトルを公開した。配信期間は6月2日～7月6日まで。 6月のフリープレイタイトルは協力型アドベンチャー