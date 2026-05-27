しゃぶしゃぶ温野菜は5月27日より、平日限定で"2時間飲み放題"と"選べる鍋"を楽しめる、お得な「鍋飲みセット」(2,178円)を販売する。都内では、女優の松本若菜さん、お笑いトリオの3時のヒロインを招いた発表会を開催した。しゃぶしゃぶ温野菜が、平日限定で「鍋飲みセット」を販売する○鍋飲みセットの内容は?全国に約210店舗を展開する、しゃぶしゃぶ温野菜。このたびスタートする「鍋飲みセット」では、平日限定で「選べる鍋＋