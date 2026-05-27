レストラン評価の裏側を描くリアルな描写 美味しいお店を探す際、多くの人が参考にするレストランガイド。 その最高峰とも言える「ミシュラン方式」の覆面調査の裏側を、生々しく描いたエピソードが料理劇画『ザ・シェフ』第5話に存在します。 星付きレストランでも料理は「三流」？ 物語に登場する「東京グルメ会館」は、日本の「全国レストランガイド」で一つ星を獲得したフランス料理店です。 しかし、その実