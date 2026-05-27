佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の27日の天気をお伝えします。「天気の予想」27日は朝から各地で本降りの雨です。雨のピークは午前8時ごろまでですが、その後も雲が多く、一日曇りや雨が続くでしょう。傘が手放せない一日となりそうです。「気温はどうなのか？」雨の影響もあり、最高気温は福岡市で29℃、北九州市で26℃と、前日ほど上がらないでしょう。「なのか間予報」木曜日もすっ