豪ドル円１１４円割れ、豪CPIが予想を下回り＝東京為替 豪ドル円は豪CPIの伸びが予想を下回ったことを受けて売りが出て、CPI発表前の１１４．２０円台から１１３．９６円を付けた。豪CPIはトリム平均が予想通りも、総合が予想を下回った。原油高の影響を受ける項目のうち、前回跳ね上がった輸送・交通費が前年比８．９％から６．６％まで鈍化しており、食品の下げなども併せて、警戒感がやや後退。 AUDJPT 114.04