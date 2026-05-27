東京時間10:35現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝92.85（-1.04-1.11%） 米国とイランの和平合意については、難航が見られるものの、一時的なホルムズ海峡開放への期待が根強く原油先物は軟調。