東京時間10:35現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝23818.00（-81.00-0.34%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4551.30（+16.30+0.36%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で下げた金先は時間外で反発。東京金はマイナス圏。