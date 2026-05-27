NZドルは対ドルで0.5840、対円で93.03前後、11時にRBNZ金融政策会合結果発表＝東京為替 11時にNZ準備銀行（RBNZ）の金融政策会合結果発表を控えて、NZドルは対ドルで0.5840、対円で93.03前後での推移。大方の予想は据え置きも、一部で利上げの期待。据え置きの場合は声明や四半期金融報告（MPS）が注目される。 NZDUSD 0.5840