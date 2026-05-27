USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK4.905.535.106.08 1MO6.445.625.916.86 3MO7.205.676.396.87 6MO7.905.966.987.21 9MO8.166.167.367.36 1YR8.416.467.727.54 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK5.628.196.18 1MO6.768.236.55 3MO7.218.336.58 6MO7.928.816