世界中の数百万ものAIエージェントやツールが利用しているオープンソースフレームワーク「Starlette」には重大な脆弱(ぜいじゃく)性が存在すると、セキュリティ研究者のマルクス・ヴェルヴィエ氏が警告しています。Millions of AI agents imperiled by critical vulnerability in open source package - Ars Technicahttps://arstechnica.com/information-technology/2026/05/millions-of-ai-agents-imperiled-by-critical-vulnera