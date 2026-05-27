モデルでタレントの「めるる」こと生見愛瑠が２６日に自身のＳＮＳを更新し、ラフなコーデ姿を公開した。インスタグラムに「待ち時間にタコライス食べれて幸」とつづると、ピンクのロゴが入ったキャップをかぶり、大きなＴシャツを着た姿でソファに座りポーズをとるショットを披露した。この投稿には「黒髪も帽子も似合っていて可愛いです」「待ち時間めるるをみれて幸」「ストリート系も似合うの強過ぎます」「めるちゃん見