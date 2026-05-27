◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２７日、栗東トレセン無傷４連勝でＧ１初制覇を狙うコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は坂路で単走。リズム良く軽快な脚取りで、５４秒１―１２秒６をマークした。高野調教師は「リラックスして入ったし、最後も余裕を持って上がってくるようにという感じでやって、その通り走れていた。京都新聞杯から幸