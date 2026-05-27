「トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）」による強盗事件が相次ぐ中、闇バイトの募集に警察が正体を隠して応募する「仮装身分捜査」が注目を集めている。実行役を事前に摘発できる可能性がある新たな捜査手法に、タレントのほんこんも「どんどんやって」と期待を寄せた。 【TVer】「学校の動画送れ」闇バイトの“逃げられない構造”にスタジオ戦慄 番組では、栃木県で起きた強盗殺人事件を特集。実行役として16歳