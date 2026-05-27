北朝鮮が金正恩総書記立ち会いのもと、ミサイルの発射試験を行ったと明らかにしました。北朝鮮メディアによりますと、試験では、戦術弾道ミサイルの弾頭の威力のほか、AI＝人工知能を使って目標に誘導する巡航ミサイルの正確性などの分析や評価を行ったとしています。韓国軍は26日、北朝鮮が黄海に向けて短距離弾道ミサイルなど複数の種類の飛翔体を発射したと発表していて、これを指すとみられます。北朝鮮は巡航ミサイルについて