JAXA/ISAS（宇宙航空研究開発機構/宇宙科学研究所）の湯本航生さんを筆頭とする研究チームは、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ2」に搭載された口径15mmの光学カメラ「ONC-T（光学航法望遠カメラ）」を使用して、太陽系外惑星の検出に成功したとする研究成果を発表しました。湯本さんによると、宇宙空間で太陽系外惑星のトランジット（後述）を観測した機器として、世界で最も小さな口径での成功例となります。研究チームの成果をまと