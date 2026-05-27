フィリピンの東の海上で台風6号が発生しました。今後、発達しながら北上し来週には沖縄に接近する恐れがあります。【映像】台風6号発生 来週にも沖縄接近か気象庁はきょう27日午前9時、フィリピンの東の海上で台風6号が発生したと発表しました。平年に比べると台風発生のペースが早く、5月までに6号が発生するのは11年ぶりです。今後、台風6号は発達しながらゆっくりと北上し、来週には暴風域を伴って強い勢力で沖縄に接近