全ての検査結果は完璧だと胸を張りました。来月で80歳を迎えるアメリカのトランプ大統領は26日、ワシントン郊外にある軍の医療機関で定期の健康診断を受けました。トランプ氏が健康診断を受けるのは2期目の就任以降、3回目です。来月で80歳を迎えるトランプ氏の健康状態をめぐっては、足のむくみや手のあざなど高齢による健康不安の憶測を呼んでいます。トランプ氏は診断のあと、自身のSNSに「6カ月ごとの健康診断を終えた。全ての