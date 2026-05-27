【週刊少年サンデー 2026年26号】 5月27日 発売 価格：380円 小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 2026年26号」を本日5月27日に発売した。価格は380円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭グラビアには「私立恵比寿中学」の仲村悠菜さんが登場する。巻頭カラーには熊之股鍵次氏のコメディ作品「魔王城でおやすみ」が掲載されるほか、セ