【週刊少年マガジン 2026年26号】 5月27日発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年26号」を本日5月27日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と8ページの巻頭グラビアは、日向坂46の金村美玖さん。巻頭カラーには「灰仭巫覡」が登場し、巻頭カラーイラストを