ボストン・セルティックスのジョー・マズーラHC（ヘッドコーチ）が、2025－26シーズンのNBA最優秀コーチ賞（コーチ・オブ・ザ・イヤー）を受賞した。 今シーズンのセルティックスは、昨シーズンのプレーオフでアキレス腱を断裂したジェイソン・テイタムの長期離脱により、ロスターを大幅に刷新。ドリュー・ホリデー（ポートラ