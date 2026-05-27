8月7日よりヒューマントラストシネマ渋谷、池袋HUMAXシネマズほかにて全国公開される『プリミティヴ・ウォー 恐竜戦争』の30秒予告と新場面写真が公開された。 参考：エル・ファニングが好演『マーゴのマネートラブル』の倫理的な危うさとエンタメ的な爽快感 本作は、陸・川・空、全方位からさまざまな種の恐竜たちが襲いかかるサバイバルアクション。ティラノサウルス、トリケラトプス、ケツァル