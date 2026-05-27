高砂熱学工業が大幅に３日続伸。野村証券は２６日、同社株のレーティングを３段階で真ん中の「ニュートラル」から最上位の「バイ」に引き上げた。目標株価は５２３０円から５５００円に見直した。インフレ環境下でもリニューアル（ＲＮ）と半導体関連の成長は続くことを評価。２７年３月期の会社計画は中東情勢の悪化リスクも考慮し保守的とみており、生産性の改善や受注時採算の上昇で営業利益予想を増額して