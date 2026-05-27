アステラス製薬が大幅安で６日続落している。２６日の取引終了後に３１年３月期を最終年度とする中期経営計画を発表し、最終年度に収益性の高い５つの重点戦略製品の売上高を２６年３月期の約４８００億円から２倍に引き上げるとしたが、物足りないとの受け止め方が多いようだ。中計では期間中に約２兆円（前中計約１兆５０００億円）の研究開発費を計画。株主還元では毎年２円以上の増配を目指すほか、余剰資金が生じた際は自社