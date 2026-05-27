お天気キャスターやスポーツ番組のMC・レポーターとして活躍する中川絵美里が撮影した、鷲見玲奈のデジタル限定写真集『陽だまりの中の鷲見玲奈』が、5月26日よりワニブックスから配信開始された。 【画像】中川絵美里が撮影した、鷲見玲奈のデジタル写真集 本作は、ワニブックスのWEBマガジン『Newsクランチ！』で配信中の連載『そっと、切り取る』から派生したデジタル写真集。同連載は、趣味のカ